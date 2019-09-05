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Ограничений по проектам на Дальнем Востоке для иностранных инвесторов Путин не видит

12:30 05.09.2019 Источник: Интерфакс

Иностранные инвесторы могут вкладывать деньги в любые стратегические проекты России на Дальнем Востоке, заверяет президент России Владимир Путин.

"Я не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении (иностранных инвестиций - ИФ)", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме в четверг.

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