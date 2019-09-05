Абэ - Путину: Владимир, давай вдвоём сделаем все, чтобы мы двигались вперёд, пока не достигнем цели

12:05 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину заключить мирный договор для реализации возможностей развития двусторонних отношений.

"Больше нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем. Владимир, давай вдвоём сделаем все, чтобы мы двигались все время вперёд, пока не достигнем цели", - сказал Абэ, выступая на панельной сессии ВЭФ.

"Давай заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран", - подчеркнул японский премьер.