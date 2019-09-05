Турция предупреждает ЕС, что "выпустит" мигрантов в Европу, если не получит поддреждку

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция готова открыть двери для беженцев в Европу, если не получит необходимую поддержку от Запада. Об этом заявил в четверг президент республики Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления, состоявшегося в Анкаре, вел телеканал "А хабер".

"Либо вы поддержите нас в вопросе создания зоны безопасности в Сирии, либо мы будем вынуждены открыть наши пограничные переходы. Либо вы оказываете нам поддержку, либо никто ни о чем не должен будет сожалеть. Мы бы хотели разместить 1 млн беженцев в зоне безопасности", - отметил Эрдоган.