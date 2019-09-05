Путин высказался по вопросам обмена задержанными и улучшению отношений с Украиной
13:00 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным. По его словам, это хороший шаг к нормализации отношений между странами.
"По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации", - сказал Путин.
"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил", - отметил президент России.
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