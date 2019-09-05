Абэ и Путин ответили на вопрос по поводу возвращения к формату G8
13:20 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На Восточном экономическом форуме речь зашла о теме возвращения РФ в G8. Модератор дискуссии, журналист Сергей Брилев поинтересовался у Путина, поедет ли тот на следующий саммит, если поступит такое приглашение. "Куда?" - уточнил российский лидер. И получил ответ, что следующая встреча лидеров "восьмерки" должна пройти в США. "В свое время очередная "восьмерка" должна была состояться в России. Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады", - заверил Путин.
"Что касается "большой семерки", то раньше была "большая восьмерка". Президент [РФ] Владимир Путин был ее членом и хорошо знает, что в рамках этого формата можно цитировать только себя, поэтому я не могу сказать, что там говорил президент [США] Дональд Трамп", - сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, отвечая на просьбу модератора рассказать о том, что именно американский лидер говорил на недавнем саммите G7 о возможности возвращения к формату "восьмерки".
Абэ также отметил, что он со своей стороны по этой теме на саммите во Франции заявил, что "Россия играет важную роль в решении международных вопросов.
НОВОСТИ
- 13:35 05.09.2019
- Подмосковье перенимает японский опыт утилизации отходов
- 13:35 05.09.2019
- МИД России считает, что рано ставит вопрос об исключении талибов из списка террористов
- 13:00 05.09.2019
- Путин высказался по вопросам обмена задержанными и улучшению отношений с Украиной
- 12:50 05.09.2019
- Турция предупреждает ЕС, что "выпустит" мигрантов в Европу, если не получит поддреждку
- 12:30 05.09.2019
- Ограничений по проектам на Дальнем Востоке для иностранных инвесторов Путин не видит
- 12:25 05.09.2019
- Жителя ДНР Цемаха киевский суд выпустил под "личное обязательство"
- 12:15 05.09.2019
- Открытие трех новых станций метро в Петербурге откладывается
- 12:05 05.09.2019
- Абэ - Путину: Владимир, давай вдвоём сделаем все, чтобы мы двигались вперёд, пока не достигнем цели
- 12:00 05.09.2019
- Премьер Японии попросил запомнить, сколько раз он встречался с Путиным
- 11:45 05.09.2019
- Индия даст России кредит в миллиард долл для развития Дальнего Востока
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать