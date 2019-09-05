Абэ и Путин ответили на вопрос по поводу возвращения к формату G8

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На Восточном экономическом форуме речь зашла о теме возвращения РФ в G8. Модератор дискуссии, журналист Сергей Брилев поинтересовался у Путина, поедет ли тот на следующий саммит, если поступит такое приглашение. "Куда?" - уточнил российский лидер. И получил ответ, что следующая встреча лидеров "восьмерки" должна пройти в США. "В свое время очередная "восьмерка" должна была состояться в России. Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады", - заверил Путин."Что касается "большой семерки", то раньше была "большая восьмерка". Президент [РФ] Владимир Путин был ее членом и хорошо знает, что в рамках этого формата можно цитировать только себя, поэтому я не могу сказать, что там говорил президент [США] Дональд Трамп", - сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, отвечая на просьбу модератора рассказать о том, что именно американский лидер говорил на недавнем саммите G7 о возможности возвращения к формату "восьмерки".Абэ также отметил, что он со своей стороны по этой теме на саммите во Франции заявил, что "Россия играет важную роль в решении международных вопросов.