МИД России считает, что рано ставит вопрос об исключении талибов из списка террористов
13:35 05.09.2019 Источник: Интерфакс
Ставить вопрос об исключении талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ) из террористических списков ООН в случае заключения соглашения с США пока преждевременно, заявил "Интерфаксу" заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.
"Пускай сначала соглашение (заключат - ИФ). Сейчас временно только исключают из списка тех, кто участвует в переговорах. Вы заходите года на три вперёд", - сказал Сыромолотов агентству в четверг.
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