МИД России считает, что рано ставит вопрос об исключении талибов из списка террористов

13:35 Источник: Интерфакс

Ставить вопрос об исключении талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ) из террористических списков ООН в случае заключения соглашения с США пока преждевременно, заявил "Интерфаксу" заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

"Пускай сначала соглашение (заключат - ИФ). Сейчас временно только исключают из списка тех, кто участвует в переговорах. Вы заходите года на три вперёд", - сказал Сыромолотов агентству в четверг.