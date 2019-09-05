Подмосковье перенимает японский опыт утилизации отходов

13:35

Проблему сбора и утилизации мусора обсудили на Восточном экономическом форуме. Для России она сейчас особенно актуальна – в стране идет масштабная реформа. Подмосковье также перешло на раздельный сбор отходов, ведется строительство современных объектов сортировки и переработки ТБО.

В своем выступлении на пленарном заседании форума премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что для его страны в середине прошлого века «мусорный» вопрос стоял очень остро. «Раньше в Токио мусор просто вывозили на свалку. В результате постройки нескольких безвредных высокотемпературных МСЗ в центре жилого района удалось сократить объемы отходов. Внедрение такой системы продвигается в Московской области», – сказал Синдзо Абэ.

Также премьер-министр Японии рассказал, что одна из японских компаний скоро начнет строительство в Подмосковье высокотехнологичного предприятия по переработке мусора. «Hitachi Zosen в июле этого года получила заказ на строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Их мощность – 7600 тонн мусора в день. Сжигая в день такое количество отходов, заводы будут одновременно производить энергию в объёме, приходящемся на 1,5 млн человек», – рассказал Синдзо Абэ.



Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин отметил: «Основное направление сотрудничества с Японией – строительство заводов по термической утилизации отходов. Японские партнеры уже локализовали в Московской области производство важнейших компонентов заводов таких как котлы на Подольском заводов. Также японские коллеги будут обеспечивать строгий лицензионный контроль за работой заводов на всех этапах жизненного цикла, чтобы обеспечить максимальную экологическую безопасность Подмосковья. Очень важно, что при строительстве нашей индустрии обращения с отходами мы подробно изучили опыт японских мусорных кризисов семидесятых годов и максимально постарались исключить проблемы, возникавшие тогда в Японии».

«Вся страна сейчас смотрит на Московскую область как на лидера, смотрит, как она преодолевает все эти вопросы. Она их преодолевает успешно, – сказал исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. – Это не только термическая обработка, это еще и станции по биокомпостированию, которые одни из первых появились и успешно работают в Московской области, это и комплексы по обработке отходов. Премьер-министр Японии Абэ, страны, которая является лидером по обращению с отходами, похвалил именно Московскую область из всех регионов Российской Федерации в этом направлении. Это, я считаю, достойно уважения».



Георгий Соловьев