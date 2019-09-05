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В переговорах по "брекзиту" прогресса нет - представитель ЕК

14:00 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и Великобритания все еще не достигли прогресса на переговорах по выходу королевства из состава сообщества, стороны договорились провести очередную встречу на техническом уровне 6 сентября. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Стороны договорились встретиться снова в пятницу. Для достижения прогресса нам нужно получить конкретные предложения (от Великобритании) в рамках существующего соглашения", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов о том, есть ли прогресс по итогам технических переговоров.

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