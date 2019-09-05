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Путин: "Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим" гиперзвуковое оружие?

14:20 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу приобрести у России новейшие вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие, но США заявили, что сами планируют произвести аналоги. 

На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин рассказал, что во время последней встречи с американскими партнерами в Осаке "ставился вопрос о том, как, каким способом возможно зачесть российское современное оружие, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы, в общие договоренности, имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет".

"Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим. Правда, они говорят, что они сами скоро произведут. Наверное, скоро произведут, но зачем тратить деньги, когда мы уже потратили, и с них можем что- то получить, причем не в ущерб нашей безопасности, а с целью создания ситуации равновесия", - сказал Путин.

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