Решение по обмену задержанными будет объявлено совместно Москвой и Киевом - Путин

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на ногах с украинским политиком Виктором Медведчуком в кулуарах Восточного экономического форума.

"Безусловно, (вы) успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно", - сказал российский лидер.