Решение по обмену задержанными будет объявлено совместно Москвой и Киевом - Путин
14:45 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на ногах с украинским политиком Виктором Медведчуком в кулуарах Восточного экономического форума.
"Безусловно, (вы) успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно", - сказал российский лидер.
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