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Предложение о выборах снова постуит в британский парламент 9 сентября

15:10 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британское правительство повторно внесет 9 сентября в парламент Соединенного Королевства предложение о проведении досрочных выборов. Об этом заявил в четверг лидер британской Палаты общин, де- факто представитель правительства в нижней палате британского парламента Джейкоб Рис-Могг, выступая перед депутатами.

"Повестка дня, над которой мы будем работать 9 сентября, будет включать в себя <…> обсуждение предложения о проведении парламентских выборов", - сказал он.

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