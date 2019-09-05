Предложение о выборах снова постуит в британский парламент 9 сентября

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британское правительство повторно внесет 9 сентября в парламент Соединенного Королевства предложение о проведении досрочных выборов. Об этом заявил в четверг лидер британской Палаты общин, де- факто представитель правительства в нижней палате британского парламента Джейкоб Рис-Могг, выступая перед депутатами.

"Повестка дня, над которой мы будем работать 9 сентября, будет включать в себя <…> обсуждение предложения о проведении парламентских выборов", - сказал он.