Грамотная климатическая политика приближает российский бизнес к мировым рынкам – эксперт

15:20

Климатические изменения являются свершившимся фактом, с которым необходимо считаться экономике России. Природные аномалии влияют не только на условия жизни человека, но и на функционирование целых секторов отечественной промышленности. О том, как получить пользу, связав энергоэффективность и сокращение выбросов парниковых газов, эксперты обсуждали на III Климатическом форуме городов, проходящем в Москве 4 и 5 сентября. Открытие конференции было посвящено теме взаимодействия государства и бизнеса в условиях «Ключевых вызовов низкоэмиссионного развития», сообщает «ФедералПресс» .

Советник по устойчивому развитию компании РУСАЛ Сергей Честной напомнил, по каким причинам появилась, завоевала популярность концепция низкоуглеродного развития и получила широкое распространение в мире. Эксперт отметил, что бизнес заинтересован в ответственном отношении к климату, в том числе, из-за экономного потребления ресурсов, грамотного обращения к отходам производства, что позволяет использовать их во вторичной обработке.

«Идет переосмысление технологических прорывов, которые позволяют «разогреть» целые отрасли для новых возможностей, выпуска конкурентной продукции и так далее. Для российского бизнеса грамотная климатическая политика может приблизить его к мировым рынкам», – сказал в ходе конференции Честной.