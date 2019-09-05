Путин собирается 6 сентября осмотреть космодром "Восточный"

15:50 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, посетит космодром "Восточный", сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский", - говорится в сообщении, поступившем в четверг в "Интерфакс".