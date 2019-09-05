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НОВОСТИ

Профсоюзы при помощи SMS пригласили москвичей на выборы

16:13 05.09.2019

Активисты Московской федерации профсоюзов приглашают москвичей на предстоящие 8 сентября выборы депутатов Мосгордумы путем рассылки коротких сообщений на телефоны. «Московская федерация профсоюзов решила поддержать кандидатов, готовых защищать трудовые, экономические и социальные интересы членов профсоюзов, - говорится на официальном сайте организации. - Информирование москвичей осуществляется с помощью SMS-сообщений при полном соблюдении избирательного законодательства города Москвы. Сообщение содержит адрес ресурса, разработанного специалистами Московской Федерации профсоюзов. Любой житель Москвы, зайдя на ресурс, может ввести адрес своей регистрации и узнать расположение избирательного участка и имя кандидата, которого поддерживают профсоюзы».

В федерации отмечают, что SMS получают жители Москвы старше 18 лет, которые выразили в договоре с оператором связи согласие на получение рекламных сообщений.

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