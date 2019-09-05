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Житель Молдавии привез домой из Румынии лихорадку Западного Нила

17:45 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавские врачи подтвердили первый случай лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает в четверг телеканал "Публика" со ссылкой на Национальное агентство общественного здоровья.

"Первый случай заражения был подтвержден после лабораторных испытаний у 70-летнего мужчины из города Кагул. По мнению эпидемиологов, он заразился 18 августа во время визита в Галац (Румыния). Мужчина обратился за медицинской помощью только через шесть дней", - говорится в сообщении. Больного госпитализировали в больницу скорой помощи Кишинева, он находится в тяжелом состоянии.

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