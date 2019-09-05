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Минобороны опровергает сообщения СМИ о гибели военных ВС РФ в Сирии

18:00 05.09.2019 Источник: НГ-Online

«Никаких «российских наблюдательных постов» в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует.

Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности. Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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