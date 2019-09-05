Активиста Котова приговорили к 4 годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов
18:30 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тверской суд Москвы выносит приговорил к 4 годам колонии активиста, члена участковой избирательной комиссии Константина Котова, признав в неоднократном нарушении правил проведения митинга, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил признать Котова виновным по статье 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил судья.
Первым осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин, признанный виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста в 2014 году и приговоренный судом к 3 годам лишения свободы, затем в марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.
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