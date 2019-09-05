Обнаружено место где затонул катер, ведутся поиски пропавшей женщины - МЧС по Крыму
19:30 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели обнаружили у берегов Крыма место, где в четверг затонул прогулочный катер, поиски пропавшей женщины продолжаются. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
"Обнаружено место, где затонуло судно. Поисковая операция продолжается", - сообщили в экстренном ведомстве.
По состоянию на 18:00 спасатели обследовали более 5 км береговой линии, уточнили в республиканском МЧС, добавив, что подводные спуски и поиск на воде мешает проводить сильное волнение моря, с наступлением темноты работы будут приостановлены.
По данным МЧС, около 13:40 в службу спасения региона поступило сообщение о том, что в 200 метрах от береговой линии в районе мыса Меганом городского округа Судак затонул прогулочный катер "Камелот". На борту находились 12 пассажиров и один член экипажа. 12 человек были спасены, в том числе капитан. Поиски одного продолжаются.
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