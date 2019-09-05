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Джонсон обещает сделать все возможное, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября

20:30 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы Великобритания покинула Евросоюз не позднее 31 октября, несмотря на попытки парламента заставить правительство перенести дату Brexit. Об этом глава кабмина заявил во время выступления перед сотрудниками полиции в английском Уэйкфилде, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Скай ньюс".

"Я позабочусь о том, чтобы этой ненужной отсрочки не было, и сделаю все возможное для того, чтобы наша страна покинула ЕС 31 октября. К сожалению парламент вчера проголосовал за то, чтобы по сути лишить нас возможности вести переговоры и существенно осложнить задачу правительства достичь соглашения с ЕС", - сказал Джонсон.


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