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Планы Ирана снять ограничения на атомные исследования вызывают беспокойство у МИД Великобритании

21:30 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Великобритании глубоко обеспокоен заявлениями Ирана о готовности отказаться от соблюдения ограничений на проведение атомных исследований. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении Форин оффиса.

"Планы Ирана снять ограничения на атомные исследования и разработки вызывают глубокое беспокойство, - говорится в документе. - Третий шаг Ирана в сторону отказа от соблюдения своих обязательств по ядерной сделке вызывает особенное разочарование в момент, когда его европейские и международные партнеры усиленно работают над деэскалацией напряженности в отношениях с Ираном".

Ранее в четверг глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в ближайшие часы Тегеран официально проинформирует верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини о начале третьего этапа сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Страна откажется от соблюдения ограничений на атомные исследования.

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