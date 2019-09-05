Университет штата Мичиган оштрафован на 4,5 млн за неспособность защитить студентов от домогательств
22:30 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство образования США оштрафовало Университет штата Мичиган (Michigan State University, MSU) на рекордные 4,5 млн долларов на фоне его "систематической неспособности защитить студентов от сексуального насилия". Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.
Поводом для штрафа стало дело экс-врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, с 1995 по 2015 гг. работавшего в MSU, где тренировались гимнастки. В январе прошлого года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.
В рамках проведенной проверки министерство уличило администрацию университета в нарушении закона, требующего от учебных заведений информировать власти о преступлениях, совершаемых на территории их кампусов (Clery Act). Именно это послужило причиной для вынесения штрафа.
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