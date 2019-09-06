Генерал Данфорд рассказал, почему контакты военных России и США особо не афишируются
09:09 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские и российские военные постоянно поддерживают связь как по каналу предотвращения конфликтов, так и на оперативном уровне, причем не только в Сирии. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джозеф Данфорд, выступая в Совете по международным отношениям.
"Мы стараемся воздержаться от освещения подробностей диалога с [главой Генштаба РФ] генералом [армии Валерием] Герасимовым в публичном пространстве. При создании в 2014 году соответствующего канала договорились, что никогда не будем делиться его деталями, - сказал он. - Это позволяет избежать политизации отношений и снизить риски просчетов в решении кризисов".
НОВОСТИ
- 09:16 06.09.2019
- Погода в Москве в пятницу: 24С днем и 11С ночью
- 09:11 06.09.2019
- Военные США считают, что для США существует реальная угроза из космоса
- 09:01 06.09.2019
- Путин едет на космодром "Восточный" решать вопросы, требующие его вмешательства
- 22:30 05.09.2019
- Университет штата Мичиган оштрафован на 4,5 млн за неспособность защитить студентов от домогательств
- 21:30 05.09.2019
- Планы Ирана снять ограничения на атомные исследования вызывают беспокойство у МИД Великобритании
- 20:30 05.09.2019
- Джонсон обещает сделать все возможное, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября
- 19:30 05.09.2019
- Обнаружено место где затонул катер, ведутся поиски пропавшей женщины - МЧС по Крыму
- 18:30 05.09.2019
- Активиста Котова приговорили к 4 годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов
- 18:00 05.09.2019
- Минобороны опровергает сообщения СМИ о гибели военных ВС РФ в Сирии
- 17:45 05.09.2019
- Житель Молдавии привез домой из Румынии лихорадку Западного Нила
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать