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Генерал Данфорд рассказал, почему контакты военных России и США особо не афишируются

09:09 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские и российские военные постоянно поддерживают связь как по каналу предотвращения конфликтов, так и на оперативном уровне, причем не только в Сирии. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джозеф Данфорд, выступая в Совете по международным отношениям.

"Мы стараемся воздержаться от освещения подробностей диалога с [главой Генштаба РФ] генералом [армии Валерием] Герасимовым в публичном пространстве. При создании в 2014 году соответствующего канала договорились, что никогда не будем делиться его деталями, - сказал он. - Это позволяет избежать политизации отношений и снизить риски просчетов в решении кризисов".

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