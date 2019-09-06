Генерал Данфорд рассказал, почему контакты военных России и США особо не афишируются

09:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские и российские военные постоянно поддерживают связь как по каналу предотвращения конфликтов, так и на оперативном уровне, причем не только в Сирии. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джозеф Данфорд, выступая в Совете по международным отношениям.

"Мы стараемся воздержаться от освещения подробностей диалога с [главой Генштаба РФ] генералом [армии Валерием] Герасимовым в публичном пространстве. При создании в 2014 году соответствующего канала договорились, что никогда не будем делиться его деталями, - сказал он. - Это позволяет избежать политизации отношений и снизить риски просчетов в решении кризисов".