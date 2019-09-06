Военные США считают, что для США существует реальная угроза из космоса

09:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, Китая, КНДР и Иран представляют реальную угрозу для развернутых в космосе сил США, что угрожает коммерческим и военным интересам Вашингтона. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая в американском неправительственном Совете по международным отношениям."Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.