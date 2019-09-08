Погода в Москве в пятницу: 24С днем и 11С ночью
09:16 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в столице температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 11 градусов.
Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.
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