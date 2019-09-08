Погода в Москве в пятницу: 24С днем и 11С ночью

09:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.