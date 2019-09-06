Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

09:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший лидер Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Об этом в пятницу сообщил нынешний президент республики Эммерсон Мнангагва.

"Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - написал в "Твиттере" нынешний лидер страны.