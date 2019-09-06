УДО Мамаева и Кокорина поддержала администрация колонии
09:40 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация колонии не возражает против условно-досрочного освобождения осужденных за драки в центре Москвы футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла и поддерживает ходатайства об УДО. Об этом журналистам сообщил адвокат Юрий Падалка.
"Характеристика хорошая в отношении всех троих, колония поддерживает ходатайства об УДО", - сказал адвокат.
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