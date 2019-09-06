Мамаева и Кокорина выпускают по УДО

10:23 Источник: Интерфакс

Алексеевский районный суд Белгородской области в пятницу рассмотрел ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата последнего Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве.

Судья принял решение удовлетворить ходатайства.

Судебное заседание проходит в выездном порядке в помещении исправительной колонии N4 Белгородской области, где отбывают наказание футболисты.