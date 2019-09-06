0
0
49
НОВОСТИ

Мамаева и Кокорина выпускают по УДО

10:23 06.09.2019 Источник: Интерфакс

Алексеевский районный суд Белгородской области в пятницу рассмотрел ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата последнего Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве.

Судья принял решение удовлетворить ходатайства.

Судебное заседание проходит в выездном порядке в помещении исправительной колонии N4 Белгородской области, где отбывают наказание футболисты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:50 06.09.2019
В 2020-м Шотландия может предпринять новую попытку покинуть Соединенное Королевство
0
19
09:40 06.09.2019
УДО Мамаева и Кокорина поддержала администрация колонии
0
122
09:36 06.09.2019
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
0
128
09:16 06.09.2019
Погода в Москве в пятницу: 24С днем и 11С ночью
0
152
09:11 06.09.2019
Военные США считают, что для США существует реальная угроза из космоса
0
176
09:09 06.09.2019
Генерал Данфорд рассказал, почему контакты военных России и США особо не афишируются
0
179
09:01 06.09.2019
Путин едет на космодром "Восточный" решать вопросы, требующие его вмешательства
0
196
22:30 05.09.2019
Университет штата Мичиган оштрафован на 4,5 млн за неспособность защитить студентов от домогательств
0
531
21:30 05.09.2019
Планы Ирана снять ограничения на атомные исследования вызывают беспокойство у МИД Великобритании
0
537
20:30 05.09.2019
Джонсон обещает сделать все возможное, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября
0
519

Возврат к списку