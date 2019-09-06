В 2020-м Шотландия может предпринять новую попытку покинуть Соединенное Королевство
10:50 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый министр Шотландии Никола Стерджен намерена добиться проведения повторного референдума по вопросу о выходе автономии из состава Соединенного Королевства уже в 2020 году. Об этом политик заявила в интервью немецкой газете "Вельт", опубликованном в пятницу.
"Да, уже в следующем году. Опросы показывают, что шотландцы хотят обрести независимость", - ответила она на вопрос, будет ли Шотландская национальная партия (ШНП) добиваться плебисцита.
Стерджен считает, что сейчас сможет заручиться поддержкой Брюсселя в вопросе отделения от Великобритании. "Во-первых, Brexit помог понять, почему мы хотим независимости. Во-вторых, никто бы не удивился, если бы ЕС поприветствовал такую страну, как Шотландия, при вступлении в союз. Все переговоры, которые я вела и веду, свидетельствуют, что позиция ЕС по поводу шотландского суверенитета сильно изменилась", - заявила министр.
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