Директор ГБР Украины: Порошенко все равно придется явиться на допрос
11:05 06.09.2019 Источник: Интерфакс
Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в пятницу опять не прибыл в Государственное бюро расследований (ГБР) для допроса, сообщил директор ГБР Роман Труба.
"...пятый президент Украины снова проигнорировал (приглашение на) допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще - мы делаем это через Аппарат Верховной Рады Украины", - написал Труба в своем Telegram-канале.
"Игнорирование допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020", - отметил директор ГБР.
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