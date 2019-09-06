Премьер Молдавии о решении проблемы Приднестровья: Не знаю, о чем говорит Додон...
11:30 06.09.2019 Источник: Интерфакс
Премьер Молдавии Майя Санду считает, что в настоящее время нет условий для урегулирования приднестровского конфликта.
Так она прокомментировала в пятницу журналистам заявления президента Молдавии Игоря Додона о том, что администрация президента подготовила проект концепции статуса Приднестровья в составе Молдавии.
"На политическом уровне мы не обсуждали никаких предложений по Приднестровью. Не знаю, о чем говорит Додон", - сказала Санду.
"Мы остаемся на прежних позициях: политическое решение может быть найдено только в контексте сохранения территориальной целостности Молдавии, с определенной автономией Приднестровья. Эта автономия может быть по модели Гагаузии, полномочия можно обсуждать", - пояснила молдавский премьер.
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