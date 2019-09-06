Постпред РФ в ОБСЕ обвинил Германию и США в попытке вмешательства в дела России
12:10 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Германия использовали свои информационные ресурсы для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела России во время протестных акций в Москве в августе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая в постоянном совете этой организации в Вене.
"Наши западные коллеги любят порассуждать о пропаганде и вмешательстве в электоральные процессы. Как раз во время протестов в Москве США и ФРГ использовали свои информационные ресурсы именно для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны", - приводятся слова Лукашевича в заявлении постоянного представительства России при ОБСЕ.
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