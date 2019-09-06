Телеканалы сообщили о столкновении в небе двух самолетов Су-34
12:25 06.09.2019 Источник: Интерфакс
Два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полета в небе над Липецкой областью, летчикам удалось посадить поврежденные самолеты, сообщили в пятницу телеканалы Рен-ТВ и "Пятый канал".
"Из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки", - сообщил в пятницу "Рен-ТВ" со ссылкой на свой источник.
Позднее аналогичная информация появилась у "Пятого канала" со ссылкой на собственный источник. По данным телеканалов, несмотря на повреждения, бомбардировщики удалось посадить, летчики живы, в результате инцидента никто не пострадал.
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