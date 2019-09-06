0
0
15
НОВОСТИ

Телеканалы сообщили о столкновении в небе двух самолетов Су-34

12:25 06.09.2019 Источник: Интерфакс

Два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полета в небе над Липецкой областью, летчикам удалось посадить поврежденные самолеты, сообщили в пятницу телеканалы Рен-ТВ и "Пятый канал".

"Из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки", - сообщил в пятницу "Рен-ТВ" со ссылкой на свой источник.

Позднее аналогичная информация появилась у "Пятого канала" со ссылкой на собственный источник. По данным телеканалов, несмотря на повреждения, бомбардировщики удалось посадить, летчики живы, в результате инцидента никто не пострадал.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:25 06.09.2019
В Общественной палате Москвы предложили сделать вакцинацию детей обязательной
0
7
12:10 06.09.2019
Постпред РФ в ОБСЕ обвинил Германию и США в попытке вмешательства в дела России
0
46
11:30 06.09.2019
Премьер Молдавии о решении проблемы Приднестровья: Не знаю, о чем говорит Додон...
0
112
11:05 06.09.2019
Директор ГБР Украины: Порошенко все равно придется явиться на допрос
0
147
10:50 06.09.2019
В 2020-м Шотландия может предпринять новую попытку покинуть Соединенное Королевство
0
165
10:23 06.09.2019
Мамаева и Кокорина выпускают по УДО
0
186
09:40 06.09.2019
УДО Мамаева и Кокорина поддержала администрация колонии
0
193
09:36 06.09.2019
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
0
200
09:16 06.09.2019
Погода в Москве в пятницу: 24С днем и 11С ночью
0
216
09:11 06.09.2019
Военные США считают, что для США существует реальная угроза из космоса
0
251

Возврат к списку