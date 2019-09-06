Гражданским работникам пожарных частей подняли зарплату в два раза

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе МЧС, отвечая на запрос агентства.

"МЧС России в целях исполнения данного поручения доведены до территориальных органов МЧС России и cпециального управления ФПС дополнительные лимиты бюджетных обязательств на увеличение в 2019 году уровня оплаты труда работников ФПС до 24 тыс. рублей в месяц, начиная с 1 июля 2019 года", - сказал представитель министерства.

Речь идет о гражданских работниках пожарных частей, которые несут службы не в погонах.