Гражданским работникам пожарных частей подняли зарплату в два раза
12:40 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе МЧС, отвечая на запрос агентства.
"МЧС России в целях исполнения данного поручения доведены до территориальных органов МЧС России и cпециального управления ФПС дополнительные лимиты бюджетных обязательств на увеличение в 2019 году уровня оплаты труда работников ФПС до 24 тыс. рублей в месяц, начиная с 1 июля 2019 года", - сказал представитель министерства.
Речь идет о гражданских работниках пожарных частей, которые несут службы не в погонах.
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