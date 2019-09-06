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НОВОСТИ

В Общественной палате Москвы предложили сделать вакцинацию детей обязательной

12:25 06.09.2019

Создание в Москве специального онлайн-реестра детских прививок позволило оценить ситуацию с вакцинированием жителей столицы.

"В Москве своевременно вакцинированы более 65% детей. Родители 9% детей (около 174 тыс. человек) полностью или частично отказались от вакцинации без объективных оснований - медицинский отвод у них отсутствует», - сообщает пресс-служба Общественной палаты Москвы по итогам круглого стола, посвященного проблемам вакцинации.

После создания реестра все данные о профилактических прививках детей будут поступать в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему.

Глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве Елена Андреева отметила, что в мегаполисе высок риск распространения заболеваний, обусловленные большим скоплением людей. «При массовом отказе от прививок к нам могут вновь вернуться те болезни, о которых мы уже забыли», - заявила Андреева. Медики поддержали ее, в очередной раз поставив вопрос о внесения в закон изменений об отказе в приеме детей на очную форму обучения в детские образовательные организации в случае отсутствия у ребенка прививок в соответствии с национальным и региональным календарем.

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