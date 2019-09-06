Ночью в Подмосковье было совершено нападение на Эллу Памфилову
12:27 06.09.2019 Источник: НГ-Online
«6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области.
Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.
По данному факту следователем СО ОМВД по г.о. Истра Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Расследование взято на контроль руководством МВД России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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