В аппарате кабмина РФ опровергли слова депутата ГД о повышении пенсионного возраста до 70 лет - СМИ
13:05 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщения о том, что в правительстве России якобы прорабатывают возможность повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, являются "полным бредом".
Об этом заявил источник в аппарате правительства, комментируя публикацию "Независимой газеты", в которой о подготовке такой реформы говорит депутат Госдумы Валерий Рашкин.
"Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак", - заявил источник в аппарате кабмина.
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