В аппарате кабмина РФ опровергли слова депутата ГД о повышении пенсионного возраста до 70 лет - СМИ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения о том, что в правительстве России якобы прорабатывают возможность повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, являются "полным бредом".

Об этом заявил источник в аппарате правительства, комментируя публикацию "Независимой газеты", в которой о подготовке такой реформы говорит депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак", - заявил источник в аппарате кабмина.