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Элла Памфилова здорова и участвует в конференции - ЦИК

13:30 06.09.2019 Источник: Интерфакс

Пережившая минувшей ночью нападение глава ЦИК РФ Элла Памфилова здорова, в данный момент она принимает участие в международной конференции в столице.

"Она здорова, сейчас принимает участие в международной конференции", - сообщили "Интерфаксу" в аппарате Центризбиркома в пятницу.

Корреспондент "Интерфакса", в данный момент находящийся на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение", сообщил, Памфилова выглядит хорошо, "как обычно".

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