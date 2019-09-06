Элла Памфилова здорова и участвует в конференции - ЦИК

13:30 Источник: Интерфакс

Пережившая минувшей ночью нападение глава ЦИК РФ Элла Памфилова здорова, в данный момент она принимает участие в международной конференции в столице.

"Она здорова, сейчас принимает участие в международной конференции", - сообщили "Интерфаксу" в аппарате Центризбиркома в пятницу.

Корреспондент "Интерфакса", в данный момент находящийся на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение", сообщил, Памфилова выглядит хорошо, "как обычно".