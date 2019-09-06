ЦБ РФ впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до уровня 7%

13:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет директоров Банка России впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до уровня 7% годовых на фоне замедляющейся инфляции, говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых. Продолжается замедление инфляции. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.