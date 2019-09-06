Лукашенко: Мы требуем от России, "чтобы они не гнобили, не наклоняли нас"...
14:05 06.09.2019 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует, чтобы России поддерживала республику в трудную минуту, а не гнобила или наклоняла.
"Белорусы не позволят предать нашего старшего брата (Россию - ИФ). Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", - заявил Лукашенко в пятницу в Бресте. Главу государства цитирует госагентство БелТА.
НОВОСТИ
- 15:30 06.09.2019
- Великобритания: Оппозиционные партии не поддержат предложение Джонсона по досрочным выборам
- 15:00 06.09.2019
- Белоруссия найдет других поставщиков нефти, если цена на российскую ее не устроит - Лукашенко
- 14:45 06.09.2019
- Почти 40% россиян считают тенденции в экономике РФ негативными - опрос
- 14:30 06.09.2019
- Центробанк не исключает дальнейшего понижения ключевой ставки
- 13:55 06.09.2019
- ЦБ РФ впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до уровня 7%
- 13:30 06.09.2019
- Элла Памфилова здорова и участвует в конференции - ЦИК
- 13:05 06.09.2019
- В аппарате кабмина РФ опровергли слова депутата ГД о повышении пенсионного возраста до 70 лет - СМИ
- 12:40 06.09.2019
- Гражданским работникам пожарных частей подняли зарплату в два раза
- 12:27 06.09.2019
- На главу ЦИК Эллу Памфилову накануне выборов совершено нападение
- 12:25 06.09.2019
- В Общественной палате Москвы предложили сделать вакцинацию детей обязательной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать