Лукашенко: Мы требуем от России, "чтобы они не гнобили, не наклоняли нас"...

14:05 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует, чтобы России поддерживала республику в трудную минуту, а не гнобила или наклоняла.

"Белорусы не позволят предать нашего старшего брата (Россию - ИФ). Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", - заявил Лукашенко в пятницу в Бресте. Главу государства цитирует госагентство БелТА.