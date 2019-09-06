Центробанк не исключает дальнейшего понижения ключевой ставки

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ не исключает дальнейшего понижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение понизить ключевую ставку до 7% с 7,25% годовых.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - поясняется в сообщении.