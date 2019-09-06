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НОВОСТИ

Почти 40% россиян считают тенденции в экономике РФ негативными - опрос

14:45 06.09.2019 Источник: НГ-Online

Согласно исследованию Фонда "Общественное мнение",улучшения в экономической ситуации замечают 17% россиян. По мнению 39% участников опроса, динамика положения дел в этой сфере – негативная. Чаще других констатируют ее люди с высшим образованием и самые состоятельные граждане (те, кому «хватает на автомобиль»). 29% участников опроса изменений не наблюдают, а 15% затрудняются определить их вектор.

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