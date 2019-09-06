Белоруссия найдет других поставщиков нефти, если цена на российскую ее не устроит - Лукашенко

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия найдет новых поставщиков нефти, если сочтет предложенные Россией условия невыгодными. С таким заявлением выступил в пятницу в Бресте президент республики Александр Лукашенко. По его словам, он донес эту позицию до руководства РФ.

"Я ему сказал: мы <...>, если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром, возьмем с рынка и другую нефть, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА, - Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 млн. тонн чужой нефти - американской, Саудовской Аравии, еще чей-то?"