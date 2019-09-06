Великобритания: Оппозиционные партии не поддержат предложение Джонсона по досрочным выборам

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские оппозиционные партии договорились 9 сентября не поддерживать предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы в октябре. Об этом сообщила в пятницу в интервью телеканалу "Скай ньюс" представитель валлийской партии "Плайд камри" в парламенте Лиз Сэвилл по итогам телефонного совещания оппозиционеров. В нем помимо "Плайд камри" приняли участие представители Лейбористской партии, партии "Либеральные демократы", Шотландской национальной партии (ШНП), группы независимых кандидатов.

"Как парламентарии, задача которых гарантировать отсутствие Brexit без сделки и добиться вступления в законную силу законопроекта [о переносе сроков Brexit], мы продолжим оставаться здесь, чтобы гарантировать, что премьер-министр будет продолжать исполнять возложенные на него законом обязанности", - сказала она. "Я не верю премьер-министру", - добавила Сэвилл.

Ранее в пятницу основная британская оппозиционная сила, Лейбористская партия, заявила, что вновь проголосует против досрочных выборов при рассмотрении этого вопроса в парламенте 9 сентября.