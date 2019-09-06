Путин ждет, что сроки строительства космодрома Восточный будут соблюдены
16:15 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин требует выдержать намеченные сроки строительства космодрома Восточный и запуска ракет- носителей с этого космодрома.
"Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ, - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный. - Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первые полеты с использование ракеты-носителя сверхтяжелого класса". "Запуск должен состояться, как мы уже говорили, с Восточного в 2028 году", - подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что работа по развитию космодрома предстоит объемная и очень серьезная.
В 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Пуски планируется провести в апреле, мае, июне, июле и ноябре.
"Вот соответственно график пусков на следующий год: апрель, май, июнь, июль и ноябрь", - сказал Рогозин, демонстрируя соответствующую схему на подготовленном информационном стенде.
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