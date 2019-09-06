Премьер-министр Великобритании верит в существование лох-несского чудовища

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский премьер-министр Борис Джонсон продолжает верить в существование лох-несского чудовища (Несси) даже после публикации исследования новозеландских ученых, результаты которого свидетельствуют об обратном. Об этом глава правительства сообщил в пятницу в Шотландии, на территории которой расположено озеро Лох-Несс.

5 сентября ученые университета провинции Отаго опубликовали данные исследования, согласно которым найти следы существа не удалось. Генетик Нил Геммелл предположил, что за Несси очевидцы принимали "очень большого угря".

"Высокая концентрация ДНК угря в воде не кажется мне убедительным доказательством того, что лох-несского чудовища не существует, - приводит слова Джонсона агентство Пресс Ассошиэйшн. - Будучи ребенком я хотел верить в существование чудовища. И часть меня до сих пор хочет верить в это".

Согласно шотландской городской легенде, существо обитает в озере Лох-Несс. Впервые письменное упоминание о нем появилось в VI веке нашей эры. Первые задокументированные сведения о наблюдении существа относятся ко времени постройки старой военной дороги генерала Уэйда на южном берегу озера (XVIII век).