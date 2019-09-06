Избирательные участки Москвы посетят обозреватели из Европы
17:15 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обозреватели из Испании, Италии, Сербии, Франции, Швейцарии и Швеции, прибывшие в Россию в связи с проведением единого дня голосования, планируют посетить избирательные участки Москвы и других городов, чтобы ознакомиться с тем, как проходят выборы в стране. Об этом они рассказали ТАСС в пятницу после встречи с главой временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андреем Климовым.
Как отметил доцент Института российских и евразийских исследований университета Упсалы в Швеции Грегори Симонс, его привлекла возможность лично наблюдать за ходом голосования. "Я хочу сам увидеть, какова реальная ситуация, чтобы затем делиться этой информацией со знакомыми и близкими, чтобы они понимали разницу между тем, что пишут в СМИ, и как дела обстоят на самом деле", - сказал Симонс. Он также поделился планами посетить несколько пунктов голосования в Туле.
По словам заместителя мэра итальянского города Барбареско Альберто Бьянко, ему интересно понять, как функционирует электоральный процесс в РФ. "За пределами России можно услышать разные, часто нелестные мнения, - сказал он. - Мы бы хотели, чтобы наши СМИ были внимательны к тому, что происходит на самом деле".
Бьянко также отметил работу московских правоохранительных органов: "Нигде не ощущал себя в такой безопасности, как в Москве. Я могу прогуливаться по улицам и быть уверенным, что со мной ничего плохого не произойдет".
В свою очередь генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет", основатель фонда "Защитим детей Донбасса" французский политолог Эммануэль Марк-Андре Леруа считает, что манера освещения западными СМИ региональных выборов в России вписывается в антироссийскую кампанию, которая существует уже достаточно давно. "Я верю, что, несмотря на желание тех, кто хочет, чтобы эти выборы провалились, все будет хорошо", - сказал Леруа.
НОВОСТИ
- 18:15 06.09.2019
- Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем состоится в октябре - Белый дом
- 17:45 06.09.2019
- Решение о передаче дела о нападении на Панфилову в СК будет принято в ближайшее время
- 16:45 06.09.2019
- Премьер-министр Великобритании верит в существование лох-несского чудовища
- 16:15 06.09.2019
- Путин ждет, что сроки строительства космодрома Восточный будут соблюдены
- 15:30 06.09.2019
- Великобритания: Оппозиционные партии не поддержат предложение Джонсона по досрочным выборам
- 15:00 06.09.2019
- Белоруссия найдет других поставщиков нефти, если цена на российскую ее не устроит - Лукашенко
- 14:45 06.09.2019
- Почти 40% россиян считают тенденции в экономике РФ негативными - опрос
- 14:30 06.09.2019
- Центробанк не исключает дальнейшего понижения ключевой ставки
- 14:05 06.09.2019
- Лукашенко: Мы требуем от России, "чтобы они не гнобили, не наклоняли нас"...
- 13:55 06.09.2019
- ЦБ РФ впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до уровня 7%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать