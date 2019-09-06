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Избирательные участки Москвы посетят обозреватели из Европы

17:15 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обозреватели из Испании, Италии, Сербии, Франции, Швейцарии и Швеции, прибывшие в Россию в связи с проведением единого дня голосования, планируют посетить избирательные участки Москвы и других городов, чтобы ознакомиться с тем, как проходят выборы в стране. Об этом они рассказали ТАСС в пятницу после встречи с главой временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андреем Климовым.

Как отметил доцент Института российских и евразийских исследований университета Упсалы в Швеции Грегори Симонс, его привлекла возможность лично наблюдать за ходом голосования. "Я хочу сам увидеть, какова реальная ситуация, чтобы затем делиться этой информацией со знакомыми и близкими, чтобы они понимали разницу между тем, что пишут в СМИ, и как дела обстоят на самом деле", - сказал Симонс. Он также поделился планами посетить несколько пунктов голосования в Туле.

По словам заместителя мэра итальянского города Барбареско Альберто Бьянко, ему интересно понять, как функционирует электоральный процесс в РФ. "За пределами России можно услышать разные, часто нелестные мнения, - сказал он. - Мы бы хотели, чтобы наши СМИ были внимательны к тому, что происходит на самом деле".

Бьянко также отметил работу московских правоохранительных органов: "Нигде не ощущал себя в такой безопасности, как в Москве. Я могу прогуливаться по улицам и быть уверенным, что со мной ничего плохого не произойдет".

В свою очередь генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет", основатель фонда "Защитим детей Донбасса" французский политолог Эммануэль Марк-Андре Леруа считает, что манера освещения западными СМИ региональных выборов в России вписывается в антироссийскую кампанию, которая существует уже достаточно давно. "Я верю, что, несмотря на желание тех, кто хочет, чтобы эти выборы провалились, все будет хорошо", - сказал Леруа.

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