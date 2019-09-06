Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем состоится в октябре - Белый дом

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередной раунд торгово-экономических переговоров между США и Китаем пройдет в октябре. Эту информацию подтвердил в пятницу в эфире телеканала Си-эн-би-си глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Встречи на уровне заместителей продолжатся в Вашингтоне позднее в этом месяце, там будут выработаны повестка и основные направления с тем, чтобы главные должностные лица смогли встретиться в начале октября. Я считаю это крайне важным", - отметил Кадлоу.

Он позитивно расценил состоявшийся в четверг телефонный разговор между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и представителями американской стороны - министром финансов США Стивеном Мнучиным и представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. "Телефонный разговор министра Мнучина и Лайтхайзера с вице-премьером Лю Хэ прошел очень хорошо. И это важно", - отметил Кадлоу.

Министерство коммерции Китая в четверг объявило, что следующий, 13-й по счету, раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе состоявшегося в тот же день утром телефонного разговора Лю Хэ, Мнучина и Лайтхайзера.