Итальянская газета получила требование от посольства РФ опровергнуть ложь о сотруднике дипмиссии
18:45 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итальянская газета "Коррьере делла сера" ошибочно причислила первого секретаря посольства РФ в Италии к фигурантам громкого дела о предполагаемом российском финансировании партии "Лига". Напечатанная в пятницу статья вызвала протест диппредставительства, которое, дав разъяснения, потребовало официально опровергнуть непроверенную информацию.
"В посольстве [в Риме] действительно работает 1-й секретарь Андрей Николаевич Харченко (1987 года рождения), который не имеет никакого отношения к тому персонажу, с которым ваши журналисты пытаются его идентифицировать. Просили бы дать официальное опровержение информации, содержащейся в указанной статье (клеветнической по содержанию), а также принести извинения российскому дипломату, который, как и все мы в посольстве, работает на благо развития российско-итальянских отношений", - говорится в заявлении диппредставительства.
Во вторник американское издание BuzzFeed ("Базфид"), опубликовавшее в июле распечатку аудиозаписи беседы президента ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлуки Савоини - одного из соратников лидера "Лиги", бывшего вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини - с предполагаемыми предпринимателями из РФ о путях финансирования партии, назвало участников встречи с российской стороны. В частности, издание назвало имена: Андрей Харченко и Илья Якунин . Как пояснили в посольстве, у дипломата Харченко другое отчество и он моложе подозреваемого.
НОВОСТИ
- 19:45 06.09.2019
- С октября ужесточатся ограничения на денежные переводы из США на Кубу
- 19:15 06.09.2019
- Идеология развития российского ракетостроения получила одобрение Путина
- 19:10 06.09.2019
- Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала об итогах работы инновационного комплекса «Техноград» за год
- 18:15 06.09.2019
- Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем состоится в октябре - Белый дом
- 17:45 06.09.2019
- Решение о передаче дела о нападении на Панфилову в СК будет принято в ближайшее время
- 17:15 06.09.2019
- Избирательные участки Москвы посетят обозреватели из Европы
- 16:45 06.09.2019
- Премьер-министр Великобритании верит в существование лох-несского чудовища
- 16:15 06.09.2019
- Путин ждет, что сроки строительства космодрома Восточный будут соблюдены
- 15:30 06.09.2019
- Великобритания: Оппозиционные партии не поддержат предложение Джонсона по досрочным выборам
- 15:00 06.09.2019
- Белоруссия найдет других поставщиков нефти, если цена на российскую ее не устроит - Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать