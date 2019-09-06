С октября ужесточатся ограничения на денежные переводы из США на Кубу

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США с 9 октября ужесточат ограничения на денежные переводы на Кубу, в том числе восстановив лимит на размер таких транзакций - американцы смогут переводить своим родственникам на Кубе не более 1 тыс. долларов на человека в квартал. Об этом в пятницу сообщил Минфин США.

После вступления ограничений в силу граждане США также не смогут осуществлять переводы близким родственникам кубинских должностных лиц или членов Коммунистической партии Кубы, перечислять средства в качестве пожертвований, а американским банкам запретят обрабатывать транзакции, в которых отправитель и получатель находятся за пределами юрисдикции Соединенных Штатов.

При этом будут разрешены денежные переводы некоторым частным лицам "с целью поддержки экономической активности самозанятых в негосударственном секторе лиц". Данное решение направлено на "стимулирование роста кубинского частного сектора, независимого от контроля со стороны государства".

"Мы предпринимаем дополнительные шаги для финансовой изоляции кубинского режима. США возлагают на кубинский режим ответственность за угнетение граждан Кубы и поддержку других диктатур по всему региону, вроде незаконного режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

О своем намерении ограничить денежные переводы на Кубу американская администрация объявляла в апреле этого года.