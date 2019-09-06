Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала об итогах работы инновационного комплекса «Техноград» за год

19:10

Исполнился год со дня начала работы инновационного образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. На территории площадью 26 тысяч квадратных метров открыты тематические павильоны как для тех, кто только выбирает себе будущую профессию, так и для тех, кто хочет «прокачать» свои профессиональные навыки либо сменить поле деятельности. Студенты могут набраться опыта и попробовать себя в своем направлении, узнать, что привлекает работодателя и поработать на современном оборудовании. Школьникам помогут определиться с выбором профессии, взрослым - усовершенствовать свои профессиональные навыки. В общей сложности в «Технограде» представлены образовательные программы более чем по 45 востребованным профессиям. Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, со дня открытия комплекс посетили более 203 тысяч человек. «Каждый посетитель комплекса может «протестировать» четыре десятка востребованных профессий и понять, насколько они отвечают его интересам», — подчеркнула вице-мэр. Наталья Сергунина рассказала, что учебный план «Технограда» постоянно расширяется и пополняется новыми курсами и образовательными программами. Сейчас в арсенале «Технограда» - больше 1,1 тысячи мастер-классов, лекций, квалификационных курсов и так далее. Возможностями комплекса для получения удостоверений государственного образца о повышении квалификации и сертификатов о переподготовке воспользовались более 41 тысячи человек.

Самыми востребованными у «курсантов» «Технограда» программ стали: «Специалист по аддитивным технологиям», «Программист», «Робототехник», «Специалист по лазерным технологиям», «Художник-аниматор», «Звукорежиссер», «Видеоблогер», «Кондитер» и другие. Познакомиться с профессиями можно в пяти павильонах: «Цифра. Техноград», «Арт. Техноград», «Сервис. Техноград», «Пром. Техноград», «Урбан. Техноград».

Павильоны оснащены современным оборудованием, профессиональными студиями и лабораториями. Помимо этого, в «Технограде» работает центр развития карьеры, помогающим специалистам новичкам стать увереннее в своей профессии найти работу. Полная информация о возможностях «Технограда» - на официальном сайте мэра Москвы.